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Başkan Topaloğlu ilçedeki çalışmaları inceledi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

27.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:08
Başkan Topaloğlu ilçedeki çalışmaları inceledi
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kendisine Başkan Yardımcısı Emin Gül'ün de eşlik ettiği Başkan Topaloğlu, Lise Caddesi'nde yapımı devam eden çalışmaları denetleyerek, gelinen son nokta hakkında bilgi aldı. Kemer Belediyesi'ne ait dükkanların estetik açıdan daha güzel ve daha modern bir görünüme çevrilmesi için çalışan belediye ekiplerine ziyaret eden Topaloğlu, daha sonra Kemer Atatürk Parkı'nda yapımı devam eden çalışmaları da yerinde inceledi.

Başkan Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Gül, daha sonra Keme Cumhuriyet Meydanında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları da yerinde gördü.

Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer'de koronavirüse karşı aldığımız tedbirlerin yanında ilçemizdeki çalışmalara da devam ediyoruz. Kemer'i daha modern bir hale getirebilmek için tüm ekibimizle hummalı şekilde çalışıyoruz. Lise Caddesi ve Atatürk Parkı'ndaki çalışmalar tamamlanınca, halkımıza bir hizmeti daha kazandırmış olacağız. Şimdiden Kemer'e hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kemer Belediyesi, Necati Topaloğlu, Kemer, Güncel, Haber
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