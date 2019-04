Başkan Topaloğlu Mazbatasını Aldı

Kaynak: İHA

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 19 Mayıs Belediye Başkanlığı'na AK Parti'den 3. kez seçilen Osman Topaloğlu mazbatasını aldı.19 Mayıs Belediye Başkanlığı koltuğuna 3. kez oturan Topaloğlu, sonuçların kesinleşmesi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından AK Parti Samsun il Başkanı Av. Ersan Aksu, Başkan Yardımcısı Mahmut İşbilir, Haluk Bülbül, 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven, Belediye Meclis Üyeleri ve partililer ile Bafra Adliye Sarayı'na gelerek, Bafra İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Caner Koçak'ın elinden mazbatasını aldı.Mazbatasını aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Topaloğlu, 19 Mayıs'ı bütün olarak kucaklamaya devam edeceğini söyledi. 19 Mayıs'ın gelişmesi için ne gerekiyorsa onu yapacaklarını kaydeden Topaloğlu, "Herkesin başkanı olacağız. 19 Mayıs'ın her köşesine hizmet etme yükümlüğümüz var. Seçim döneminde çalışmalarımızın neticesini aldık. Halk bizi seçti. Bundan sonra da hizmetlerimizle yolumuza devam edeceğiz" dedi.Mazbata töreninde ayrıca, AK Parti Belediye Meclis Üyeliklerine seçilen adaylarda mazbatasını aldı. Adalet Sarayı'ndaki törenin ardından AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığı'na gelen AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs İlçe Başkanı Fatih Seven ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Aksu, "Oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak 19 Mayıs ilçemizde alnımızın akıyla seçimi üstün başarı ile noktaladık. Osman Başkanımızı hem tebrik ediyor, hem de 5 yıl içerisinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN