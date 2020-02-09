Haberler » Güncel » Başkan Tören karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi - Haber

Başkan Tören karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

Ordu'da kar yağışı sebebiyle ilçe sınırları içerisinde bulunan ulaşım ağında aksama yaşanmaması adına karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören çalışmaları yerinde inceledi.

09.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:33Başkan Tören karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi
'da kar yağışı sebebiyle ilçe sınırları içerisinde bulunan ulaşım ağında aksama yaşanmaması adına karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, Belediye Başkanı Aşkın Tören çalışmaları yerinde inceledi.

Olumsuz hava şartlarına karşı hazırlıklı olan Altınordu Belediyesi ekipleri, kar yağışı dolayısıyla karla mücadele çalışmalarına 92 mahallede kesintisiz devam ediyor. Altınordu'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi amacıyla Altınordu Belediyesi tarafından bir kriz masası oluşturuldu. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in başkanlığında toplanan kriz masası karla mücadele çalışmalarının sahadaki koordinasyonunu sağladı. Kriz masasında süreci yöneten Başkan Tören, gecenin ilerleyen saatlerinde şehrin tamamını gezerek çalışma yapan ekipleri ziyaret etti. Sahada etkin bir mücadele gösterdiklerini aktaran Başkan Tören, karla oluşan güzel havayı kabusa dönüştürmemek adına belediye olarak her türlü çalışmayı ortaya koyduklarını söyledi. Kriz masasında alınan tüm kararların sahada etkili bir şekilde uygulandığını da aktaran Başkan Tören, gelen ihbar ve çağrıları da değerlendirdiklerini ifade etti. Sahadaki gezisi süresince güvenlik güçlerini ve açık olan iş yerlerini de ziyaret eden Başkan Tören, mesai harcayan tüm vatandaşlara kolaylıklar diledi.

Öte yandan Altınordu Belediyesi tarafından soğuk kış günlerinde vatandaşların huzur ve güvenliği için gecenin ilerleyen saatlerinde görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin nöbet noktaları ziyaret edilerek, çorba ikramında bulunuldu. - ORDU

Aşkın Tören, Altınordu, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 14:26:10