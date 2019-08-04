Haberler» Yerel» Haber

Başkan Tören su basan iş yerlerinde vatandaşlarla birlikte su çekti

Başkan Tören su basan iş yerlerinde vatandaşlarla birlikte su çekti -Yağışların etkili olduğu Altınordu'da başkan Tören esnafı ziyaret ederek yardımcı olduORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesi Belediye Başkanı Aşkın Tören, aşırı yağışlar sonrası su baskını yaşanan işyerlerini ziyaret ederek,...

04.08.2019 22:41
Başkan Tören su basan iş yerlerinde vatandaşlarla birlikte su çekti
Başkan Tören su basan iş yerlerinde vatandaşlarla birlikte su çekti
-Yağışların etkili olduğu Altınordu'da başkan Tören esnafı ziyaret ederek yardımcı oldu
ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesi Belediye Başkanı Aşkın Tören, aşırı yağışlar sonrası su baskını yaşanan işyerlerini ziyaret ederek, esnafa yardımcı oldu.
Ordu genelinde yaşanan aşırı yağışlar sonrası bazı ilçelerde hayat olumsuz etkilendi. Yağışlar sonrası bazı araçlar yolda mahsur kalırken, birçok is yerini de su bastı. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de ilçe genelinde su baskını yaşanan bazı iş yerlerini ziyaret etti. Esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Tören, iş yerlerinde biriken suyun dışarı tahliye edilmesine de yardımcı oldu.

Altınordu, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
22:41   Başkan Tören su basan iş yerlerinde vatandaşlarla birlikte su çekti
22:36   10 dakikada metrekareye 30 kg yağış düştü.
22:33   Datça ve Bodrum'da 81 göçmen yakalandı
22:13   Motoru arızalanan sahil güvenlik teknesi limana çekti
21:24   İki grup arasındaki tartışma kanla bitti : 2 yaralı
21:06   Vicdansızlığın böylesi görülmedi...Köpek yavrusunu çuvala koyup yol kenarına attılar
18:27   Yaşlı kadının evinde istiflediği eski eşyalar temizlendi