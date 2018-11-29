Başkan Toru, Örnek Projenin İşleyişini Yerinde İnceledi

Bu çerçevede berber ve kuaförleri ziyaret eden Başkan Toru, hem çevre, hem ekonomi hem de gelecek için böylesine önemli bir projeye imza atmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Meram Belediyesi tarafından, Meslek Odaklı Kaynağında Ayrıştırma Projeleri 'Kuaförlerde Sıfır Atık' başlığı altında hayata geçirilen proje 'Geri Dönüşüm' alanında büyük ilgi gördü. Her meslek dalının birbirinden farklı özellikteki dönüşümlerini daha en başından ayrıştırmayı hedefleyen proje, Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor.İlk uygulama da kuaför ve berberlerde başladı. Projenin tanıtımı geçtiğimiz günlerde berber ve kuaförlerin katılımı ile Dutlu Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilmişti. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, tüm Türkiye'de büyük yankı uyandıran Meslek Odaklı Kaynağında Ayrıştırma Projeleri kapsamında hayata geçirilen 'Kuaförlerde Sıfır Atık' projesinin işleyişini yerinde incelemek üzere esnafları ziyaret etti.

İLKLERİN BELEDİYESİ MERAM'DAN YİNE BİR İLK…

Ziyarette, Meram Belediyesi'nin örnek bir projeye daha imza attığını belirten kuaför ve berberler, kendi meslek alanında çöp sayılan ancak çok ciddi ekonomik değeri olan özellikle alüminyum ve plastik mamüllerin ekonomimize yeniden kazandırılmasına katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler. Meram Belediyesi'nin bugüne kadar atıkların geri dönüşümle ekonomimize kazandırılması noktasında bir çok başarılı projeye imza attığını kaydeden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da projenin çevre ve ekonomiye sağlayacağı yararlarından söz etti. Belediye olarak birçok çalışmalarındaesnafı ve ekonomiyi ön planda tuttuklarını kaydeden Başkan Toru sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu önceliklerimizin yanında doğal güzellikleri, tarihi ve kültürü ile özenilen bir ilçe olan Meram'ı, bu zenginliklere büyük artı değerler katarak geleceğe bırakmak en büyük gayemizdir. İşte bu projede bu düşüncelerimizin yansımalarından biri ve insan, doğa, Meram merkezli hizmet anlayışımızın bir tezahürü oldu. Sadece bunlarla da kalmıyor Meslek Odaklı Atık Toplama ile atıkları en başında ayrıştırıyor ve bu şekilde ekonomimize de büyük katkı sağlıyoruz.Meram'da doğan bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olmasını umut ediyoruz"

Başkan Toru, ziyaretlerinde projenin işleyişi ile ilgili olarak esnaflarla istişarelerde bulundu. Projenin her geçen gün gelişeceğini ve yenileneceğini söyleyen Başkan Toru, bu incelemelerinin ardından çevre esnaflarla da bir süre sohbet etti.