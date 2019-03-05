Başkan Tosun'a, Mahallelerde Sevgi Seli

İlçe sınırları içerisinde bulunan ve kırsal mahallelerde oturan vatandaşların istek ve taleplerini dinlemek için birçok mahalleyi ziyaret eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Ayvatlar ve Saraçlar Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Ziyarete AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP İlçe Başkanı Nazım Baytok, Belediye Meclis Üyeleri ve teşkilat üyeleri de katıldı. Mahalle sakinlerinin oldukça samimi karşıladığı ziyarette Başkan Tosun, kendisine yöneltilen sorulara teker teker cevap vererek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Belediye olarak Ayvatlar ve Saraçlar Mahallelerine büyük hizmetlerin gittiğini ifade eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

Başkan Tosun; " Hizmetlerimiz Devam Edecek"

Mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla sohbet etme imkanı bulduğunu ifade den Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun; " Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizler için çok önemli. Yapılan hizmetlerden dolayı vatandaşlarımızın bizlere olan güven dolu bakışları, bizleri hizmet noktasında daha da güçlü kılıyor. Halkımızı seviyoruz, sevdiğimiz içinde işlerimizi severek ve gönülden yapıyoruz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden geldiğince mücadele veriyoruz. Vatandaşlarımızın nelere ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü biz her zaman vatandaşlarımızla iç içe olup el ele vererek Kula'mızı güzelleştiriyor imkanlar yaratıyoruz. İnşallah gelecek senelerde de yine aynı heyecan ve coşku ile çalışarak Kulamıza güzel bir gelecek sunmaya devam edeceğiz. Bizi sıcakkanlılıkla kucaklayan ve karşılayan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler