Başkan Tosun'a "Özel" Hediye

Sevginin kenti Dikili'de sevgi sınıfı olarak nam salan Dikili Çok Programlı Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı'nın başarılarıyla öne çıkan öğrencileri, okulda öğrendiği bilgilere farklı bir ahenk katarak ahşap yakma yöntemiyle yaptıkları Atatürk ve Türk Bayrağı temalı tabloları Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun ve Başkan Yardımcısı Çiğdem Elibol'a hediye etti. Ziyaretlerde özel öğrencilere, özel eğitim öğretmenleri Hayrullah Yılmaz, Fatma İkis ve Gamze Cesur da eşlik etti.

"Onur Duyduk"

Anlamlı hediye için Dikili Çok Programlı Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı'nın Atatürk ve vatan sevdalısı özel öğrencileri ile öğretmenlerine teşekkür eden Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, "Kentimizin gururu olan Dikili Çok Programlı Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı ilk kurulduğu günden itibaren verilen eğitimin kalitesi ve başarılarıyla iftiharımız olmuş durumdadır. Bugün gerçekleştirdikleri bu anlamlı ziyaretle bizleri oldukça duygulandırdılar. Tek gayesi özel öğrencilerin yeteneklerini geliştirerek onlara yeni ufuklar açmak olan çalışkan, cefakâr öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen bu ziyarette bizlere takdim edilen anlamlı hediye de ayrıca bizleri daha da onurlandırmıştır. Biriciğimiz öğrencilerimize ve kıymetlilerimiz öğretmenlere gönül dolusu teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dikili Belediyesi olarak bu sevgiye layık olmak ve 7'den 70'e tüm hemşerilerimizin hizmetinde olmak bizlerin yegâne olmazsa olmazıdır. Bu kararlılığımızda başta özel öğrencilerimiz olmak üzere tüm çocuklarımızın çağdaş eğitim almasını ve sanatsal becerilerini ortaya çıkarabilecekleri imkânlardan yararlanmasını da çok önemsiyoruz. Dün olduğu gibi, bugün de yarın da çocuklarımıza ve eğitime destek olmaya devam edeceğiz" dedi