Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Başkan Tosun: "Çini, seramik ve porselen sektörü mücbir sebep kapsamına alınmalı"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Kütahya'nın lokomotif sektörü olan çinicilik, seramik ve porselen sektörlerinin Mücbir Sebep kapsamına alınmasını istedi.

15.04.2020 21:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:40
Başkan Tosun:
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Kütahya'nın lokomotif sektörü olan çinicilik, seramik ve porselen sektörlerinin Mücbir Sebep kapsamına alınmasını istedi.

MÜSİAD Kütahya Yönetim Kurulu Toplantısını telekonferans sistemi ile gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan İsmail Tosun, "Toplantıya MÜSİAD Genel Merkezi Yönetim Kurulundan Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli, 2.Bölgeden sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Keçebir ve Ahmet Güler ve Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Abalı da katılmışlardır. Toplantıda Cumhurbaşkanımızın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına katılan MÜSİAD Kütahya üyelerinin yapmış olduğu katkılar, Kütahya'mızın sevilen simalarından Muhterem Kılıç'ın değerli oğlu Emre Kılıç'a donör olmak için üyelerimizin Kızılay'a Kan Bağışı yapması konusunda çalışmalar yapmak, Ramazan ayında MÜSİAD Kütahya tarafından yardım paketlerinin hazırlanması ve ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi konuları görüşüldü" dedi.

"3 ay olan Kısa Çalışma Ödeneği 6 aya çıkarılmalı"

Toplantıda ayrıca Korona virüs krizinde başta üyeleri olmak üzere, Kütahya'daki sanayici, ticaret erbabı iş insanlarının sorunlarının masaya yatırıldığını belirten Başkan Tosun, "Burada öne çıkan en önemli sorunlar Kamu Bankalarının vereceği Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredilerin limitlerinin beklenenden çok az olduğu, bu bankaların kredileri, ihtiyacı olanlara değil, genellikle iyi müşterilerine vermek istedikleri, daha önceden sicillerinde sorun olanların hiç değerlendirmeye dahi alınmadıkları söylendi. Kütahya'yı en çok ilgilendiren sorunlardan biri de Kütahya sanayiinin ve istihdamının lokomotifi olan seramik, porselen ve çini sektörünün acilen mücbir sebep kapsamına alınması gerektiğidir. Bu sektörlerdeki iş insanlarının vergi ve SGK primlerinin ertelenmesiyle kendilerine kaynak oluşturulmuş olacak ve böylece işçi çıkarmayacaklar. Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) kapsamı ve ödemelerinin daha geniş ve daha hızlı ödemelerin yapılmasını, ayrıca 3 ay olan KÇÖ'nin 6 aya çıkarılması gerektiği görüşüne varılmıştır. Yönetim Kurulu Toplantısının sonunda, Genel Merkezden Toplantımıza katılan Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerine, Kütahya'nın sorunlarının Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan bey tarafından Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili Bakanlıklara bildirilmesini, özelliklede Kütahya'nın lokomotif sektörü olan Çinicilik, Seramik ve Porselen sektörlerinin Mücbir Sebep kapsamına alınması konusunda talepte bulunduk" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İsmail Tosun, Kütahya, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte güncel fiyatlar
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum Ekonomi
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum
Tarım ve hayvancılık yapanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Ekonomi
Tarım ve hayvancılık yapanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Jeff Bezos’un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Ekonomi
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
Türkiye’nin önde gelen firması, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı Ekonomi
Türkiye'nin önde gelen firması, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor Ekonomi
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor
Kampanya devam ediyor! Zincir marketlerde somon 39,90 liradan satılıyor Ekonomi
Kampanya devam ediyor! Zincir marketlerde somon 39,90 liradan satılıyor
Ünlü iş adamı, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti Ekonomi
Ünlü iş adamı, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti
Haberler ›› Ekonomi ››Başkan Tosun: 'Çini, seramik ve porselen sektörü mücbir sebep kapsamına alınmalı' - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

21:34: Başkan Tosun: "Çini, seramik ve porselen sektörü mücbir sebep kapsamına alınmalı" - Ekonomi 21:28: Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak - Haber 21:26: Bakan Albayrak: Covid-19 ile mücadele eylem planında mutabık kaldık - Ekonomi 21:26: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı - Ekonomi 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı - Haber 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak - Ekonomi 21:09: 'Evde Hayat, Sofrada Balık' kampanyası devam ediyor - Ekonomi 20:18: Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı - Ekonomi 20:02: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi - Haber