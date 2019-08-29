Başkan Tosun,'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Başkan Tosun, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden şanlı bir zafer olduğunu söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "Tarihin hiçbir döneminde, esareti kabul etmeyen aziz milletimiz, şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından, vatanın bölünmez bütünlüğünden, bayrak sevgisinden, milli ve manevi değerlerinden asla vazgeçmemiştir. 30 Ağustos 1922 tarihinde Mustafa Kemal'in başkumandanlığında Dumlupınar'da yakılan Büyük Taarruz'un bağımsızlık ateşiyle, vatan topraklarımız Yunan işgalinden kurtulmuştur. Bu büyük zafer, aynı zamanda Kula'mızın 4 Eylül 1922'de esaret altından kurtarılmasının vesilesi olmuştur.30 Ağustos'ta gururla 97. yılını kutlayacağımız bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara, rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir. Bizler; Malazgirt'te, İstanbul'da, Dumlupınar'da destanlar yazan aziz Türk Milleti'nin evlatlarıyız.Şanlı ecdadımızın torunları olarak bizlere düşen şer odaklarına karşı bu aziz vatanı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla sonuna kadar korumaktır. Bu vesileyle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, atalarımızın şahsında vatanımız için biran bile düşünmeden şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler vermesini yüce rabbimizden niyaz ediyorum" dedi.