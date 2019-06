Başkan Tosun'dan Babalar Günü Mesajı

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Babalık görevinin; annelik gibi yüce bir duygu, umut ve güven veren manevi bir sığınak, özveri ve fedakarlık isteyen bir değerin unvanı olduğunu belirten Başkan Tosun; "Bizlere hayatı öğreten babalarımız her an saygıyla anılması gereken değerli varlıklarımızdır. Aile yapısının korunması için hiçbir özveriden kaçınmayan babalarımız, aynı zamanda yüklendikleri manevi sorumlulukları da unutmayarak, aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasını sağlarlar. Şu gelip geçici fani hayatta babalarımızın kıymetini bilelim, rahmete kavuşan babalarımızın emanetlerine de leke sürdürmeyelim, onların hatıralarını incitmeyelim. Maddi ve manevi tüm olanaklarını ailesi için karşılık beklemeden seferber eden, tüm hayatları boyunca gözeten, kollayan, destek olan fedakar babalarımızın kıymetini her daim bilmeli, onlara saygımızı göstermek için yalnızca Babalar Günü'nü beklememeliyiz. Baba, çınar ağacı gibidir; meyvesi yoktur ama gölgesi yeter. Bu vesileyle başta şehit babaları olmak üzere tüm Kulalı hemşerilerimin Babalar Günü'nü kutluyor; ebediyete intikal etmiş olan büyüklerimizi ve babalarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum. Babalar Gününüz kutlu olsun.