Başkan Tosun'dan Kadir Gecesi mesajı

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Tosun mesajında, "11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif ayının sona erecek olmasının hüznü, bayramın habercisi olan Kadir Gecesinin sevincini aynı anda yaşıyoruz. Bütün insanlık için hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmeye başlanmış olması, Kadir Gecesi'ni diğer bütün zaman dilimlerinden üstün kılan özelliğidir. Kuran-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu ifade edilen Kadir Gecesi, manevi ikliminin yanı sıra, birlik ve beraberlik için vazgeçilmez bir fırsattır. O nedenle tüm hayırları, dostlukları, kardeşlik ilişkilerini, komşuluk duygularını ve birlik ve beraberlik ruhumuzu bu ulvi gece vesilesiyle daha da arttırmalıyız" dedi.

Bu manevi gecede dünyanın birçok yerinde acıya, zulme ve yokluğa maruz kalmış Müslüman kardeşlerimizi de dua etmeliyiz diyen Tosun, "Kadir Gecesi'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini diliyorum. Başta Kulalı hemşehrilerimizin ve bütün İslam âleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor, huzur içinde hep birlikte bayrama kavuşmayı temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler