Başkan Tosun, Jeotermal için kolları sıvadı

13 Haziran günü Ankara Green Park Otel'in toplantı salonunda gerçekleştirilen Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'na; Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun katıldı. Toplantının ana konusu jeotermal kaynakların değerlendirilmesi ile ilgili teşvikler anlatıldı.

Kula'nın jeotermal kaynaklarını verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun açıklamasında; "Kula, jeotermal kaynaklar açısından ciddi bir potansiyele sahiptir. Bir çok alanda kullanılabilen jeotermal kaynaklar, bizim ilçemizde geçmişten günümüze sadece hamam ve kaplıca suyu olarak değerlendirilmiş ve ileriye dönük bir yatırım yapılmamıştır. Tarımdan turizme, enerjiden kent ısıtmasına kadar çok geniş bir yelpaze sunan jeotermal su kaynakları iyi bir çalışma ile geleceğin en önemli yatırım aracı haline getirilebilir. Her fırsatı değerlendirerek gelecek nesillere kaliteli ve yaşanabilir bir Kula bırakmak için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler