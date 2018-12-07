Başkan Tosun, "Kadınlar, Hayatın Her Alanında En Güçlü Şekilde Yer Almalı"

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, 5 Aralık Dünya Kadınlar Hakları Günü'nü dolayısıyla Kula Belediye Meclis Üyesi Akile Akdemir ve Milliyetçi Hareket Partisi Kula Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sabuncuoğlu'na çiçek takdim etti.

Kadınların her alanda kendilerini ifade etme özgürlüğüne sahip olmaları gerektiğini ifade eden Başkan Tosun; " Türkiye'de 5 Aralık 1934 yılında kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Bundan 84 yıl önce kadınlarımız bu hakkı Avrupa ülkelerinin birçoğundan önce elde etmiştir. Evde anne, eş olan kadınlarımız dışarda başarılı birer öğretmen, savcı, mühendis ve yönetici olabilmektedir. Hayatın her alanında ihtiyacımız ve destekçimiz olan kadınlarımızın bu hakları genişletilmeli ve devamlılığı sağlanmalıdır. Bizde belediye olarak 5 Aralık Dünya Kadınlar Hakları Günü münasebetiyle aramızda tek kadın meclis üyesi olan Akile Akdemir ve MHP Kula Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Sabuncuoğlu'nun bu özel günlerini küçük bir hediye vererek taçlandırmak istedik. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, esenlikler diliyorum" dedi.