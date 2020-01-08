Haberler » Güncel » Başkan Tosun, Kütahya'nın meselelerini Bakan Albayrak'a iletti - Haber

Başkan Tosun, Kütahya'nın meselelerini Bakan Albayrak'a iletti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, MÜSİAD'ın İstanbul Genel Merkezi'nde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığı '2019 yılının değerlendirilmesi ve 2020'den beklentiler' konulu toplantıya katıldı.

08.01.2020 13:35 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:40 Başkan Tosun, Kütahya'nın meselelerini Bakan Albayrak'a iletti
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şube Başkanı İsmail Tosun, MÜSİAD'ın İstanbul Genel Merkezi'nde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığı '2019 yılının değerlendirilmesi ve 2020'den beklentiler' konulu toplantıya katıldı.

Tosun, toplantıda söz alarak, kamu ihalelerinde ihaleye kazanan firmadan borcu geriye dönük 'borcu yoktur' belgesi istenmemesini, iş sağlığı ve güvenliğinde KDV oranının yüzde 1'e indirilmesini, Kütahya'ya bor organize sanayi bölgesi ve bor karbür fabrikasının kurulması gibi konuları dile getirdi.

Tosun'un sorularını cevaplandıran Bakan Albayrak, "Kütahyalılar'a selamımı söyleyin. Kütahyalılar'ın bor karbür fabrikası için 2 yıl daha sabretmelerini istiyorum. Bor karbürün en büyüğünü Kütahya'ya yapacağız.Diğer 3 konuyla alakalı da çalışma başlatılması için arkadaşlarıma talimat veriyorum. Koordineli bir şekilde bu hususlarda çalışalım" dedi.

Tosun, Bakan Albayrak'a Kütahya'ya gösterdiği yakın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İsmail Tosun, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:46   Enjektör kutusuna uyuşturucu gizleyen sanıklara hapis cezası - Haber
13:46   Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili davada iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Haber
13:45   Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor - Haber
13:44   Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı - Haber
13:40   Vali Yazıcı'dan Çalışan Gazeteciler günü mesajı - Haber
13:00   Nissan CEO'sunun Atatürk Havalimanı'nda kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
08:20   Camide telefonunu şarj eden kadın karşılığında para bıraktı - Haber
8.01.2020 13:51:51