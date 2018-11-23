Başkan Tosun; " Öğretmenler, Gelecek Nesillerin Meşalesidir"

Başkan Tosun mesajında " Öğretmenler, Gelecek Nesillerin Meşalesidir" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 yılında Başöğretmen sıfatını alması vesilesiyle, 1981 yılından bu yana her yıl kutlanan öğretmenler günü dolayısıyla Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Tosun mesajında; " Temelinde sevgi, şevkat ve merhamet olan en kutsal görevlerin başında gelen öğretmenlik mesleğini kendisine görev edinmiş öğretmenlerimizin bir kez daha gününü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aydınlık, ufku açık, bilgili, donanımlı, dinamik, açık fikirli bireyler inşa etmek toplum olarak en çok üzerine düştüğümüz bir durumdur. Geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimize bu konuda büyük görev düşmektedir. Öğretmenlerimiz, yetiştirdikleri, öğrenciler ile ülkemizi daha ileriye götüreceklerdir. Öğretmek ve öğrenmek dinimizin de en önem verdiği konuların başında gelmiştir. Bizim öğretmenlerimizden beklentimiz, , çocuklarımıza ve gençlerimize, düşünmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, akılcılığı ve bilimselliği öğretmeleri, onları eleştirel düşünce sistemine sahip, kişilikli, kendine güvenen, ülkesini ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmeleridir. Çünkü öğretmenlerimiz Gelecek Nesillerin Meşalesidir. Bu vesileyle, Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit olan ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum "24 Kasım Öğretmenler Gününü" en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.