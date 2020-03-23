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Başkan Tosun, Pazarda koronavirüs tedbirlerini denetledi

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçede haftanın pazartesi günleri kurulan pazarını gezerek incelemelerde bulundu.

23.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:14
Başkan Tosun, Pazarda koronavirüs tedbirlerini denetledi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakalarının Türkiye'de de gün geçtikçe artmaya başlamasıyla birlikte Kula Belediyesi de önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Kula İlçesinde haftanın pazartesi günleri kurulan ile pazarında koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece meyve, sebze ve gıda ürünlerinin satışına izin verilirken, pazar giriş noktalarına Kula Belediyesi tarafından el dezenfektanları konuldu. Pazara gelen tüm vatandaşlara Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 14 Kural'ın yer aldığı bilgilendirme ilanları yetkililer tarafından esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı. Bu kapsamda Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Zabıta Müdür Hüseyin Ulu ve Zabıta ekipleri ile denetime çıktı. Pazarcı esnafına hijyen konusunun önemini ifade eden Başkan Tosun, tüm pazarı dolaşarak esnaflara hayırlı işler diledi. Vatandaşlarla da sohbet ederek virüs salgını ve pazar yerlerinde alınan kararlar hakkında bilgi veren Başkan Tosun, alınan tedbirlere uyulması konusunda vatandaşları uyardı. Başkan Tosun, pazar esnafını tek tek gezerek koronavirüs ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Esnaftan Kulalılara "Evde Kal" Çağrısı

Dünya'da pandemi olarak ilan edilen salgın koronavirüse karşı manav esnafı olarak gereken tedbiri aldıklarını belirten Kula Manavlar Meyve ve Sebzeciler Derneği Başkanı Hulusi Erkol, tedbirimizi alıyoruz, koronavirüse karşı halkımızı koruyoruz mesajı verdi. Manav esnaflardan Selim Öksüz, İbrahim Leblebici, Yüksel Erkol, Cengiz Karatüfenkçi, Mustafa Üşümüş ve Selahattin İnal'da kameralara konuşarak vatandaşların evde kalması, hijyen kurallarına uyması konusunda çağrıda bulundu.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Hüseyin Tosun, Kula, Güncel

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