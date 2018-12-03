Başkan Tosun'un "3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı"

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tosun mesajında; "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli vatandaşlarımızın, rahat bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri, sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını sağlamak ve engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak amacıyla 3 Aralık 1992 yılından bu yana hayata geçirilmiş önemli projelerden bir tanesidir. Engelli olmak herhangi bir kusur ya da eksiklik değildir. Engelli vatandaşlarımızın eğitim, spor ve sanatsal alanlarda göstermiş oldukları azim ve kararlılık ile almış oldukları başarı hiçbir şeyin engel olamayacağının göstergesidir. Kula Belediyesi olarak da biz engelli vatandaşlarımızı imkanlarımız dahilinde topluma kazandırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizimde birer vatandaş olarak engelli vatandaşlarımıza karşı sorumluluklarımız olduğunu unutmayalım. Toplumda onların da var olduklarını göz önünde bulunduralım. Engelli vatandaşlarımızın cadde ve sokaklardaki yaşam alanlarını kısıtlamayalım. Engelleri sevgimizle aşalım. Bu duygu ve düşüncelerle, engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" dedi.