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Başkan Toydaş'tan Erkenek İçme Suyu teşekkürü

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş, ihalesi kesinleşen Erkenek İçme Suyu ihalesinden dolayı milletvekillerine teşekkür etti.

28.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:45
Başkan Toydaş'tan Erkenek İçme Suyu teşekkürü
AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş, ihalesi kesinleşen Erkenek İçme Suyu ihalesinden dolayı milletvekillerine teşekkür etti.

Erkenek İçme Suyu İshale Hattı ihalesinin 23 Ocakta yapılmasının ardından önceki gün taraflar ihaleyi imzalayarak kesinleşti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Gölbaşı ve Besni ile 4 belde ve 12 köyün içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

İhalenin kesinleşmesinin ardından AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın ve Yakup Taş ile bir araya gelen AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş teşekkürlerini iletti.

Toydaş, "Bu süreçte destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, DSİ Genel Müdürü Mevlit Aydın'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Proje sürecini yakından takip ederek bu aşamaya gelmesini sağlayan GMDK Başkanı ve milletvekilimiz Ahmet Aydın başta olmak üzere milletvekillerimiz İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

DSİ Genel Müdürlüğü İlçe Suyu Daire Başkanlığınca 150 milyon 644 bin liraya ihalesi yapılan projede, 130 kilometre uzunluğunda çelik borular döşenecek ve 12 adet su deposu kurulacak. 2022 yılında projenin tamamlanması bekleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Gölbaşı, Erkenek, Güncel

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