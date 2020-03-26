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Başkan Tugay'dan köylere Korona turu

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçenin iki köyü Yamanlar ve Sancaklı'ya giderek vatandaşları ziyaret etti.

26.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:44
Başkan Tugay'dan köylere Korona turu

Başkan Tugay, yüz yüze görüştüğü köy sakinlerini Korona Virüs ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirdi.

Başkan Tugay'a ziyaretlerindeYamanlar Muhtarı Ferhat Serçekuş ve Sancaklı Muhtarı Veli Sert ile Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Fatma Bozan eşlik etti. Her iki muhtar ve Bozan'la köyleri gezen Tugay, vatandaşlardan kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini ve kendilerini korumalarını istedi. Tugay, Karşıyaka Belediyesi'nin köy sakinlerinin yanında olduğu mesajı verdi. Korona virüse karşı önlemleri sürdürdüklerini belirten Başkan Tugay, ilaçlama ve temizlik işlemlerinin devam ettiğini anlattı. Bir planlama doğrultusunda temizlik işleri ve çevre müdürlüklerinin toplu yaşam alanlarında ve çöp konteynerlerinde dezenfekte ve ilaçlama yaptığını kaydeden Tugay, vatandaşlara evlerinde kalma çağrısını yineledi. Belediyeyi arayarak kayıt yaptırma çağrısı yaptıkları 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün arandığını ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çalışıldığını kaydeden Tugay, bu arada sosyal yardıma ihtiyacı olan yoksul vatandaşların da ihmal edilmediği bilgisini verdi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Karşıyaka, Güncel

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