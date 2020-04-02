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Başkan Tugay sokak hayvanlarına mama dağıttı

Koronavirüs salgını nedeniyle sokakların boşalması, kafe ve restoranların da kapanmasıyla beslenme kaynakları azalan sokak hayvanlarının imdadına Karşıyaka Belediyesi yetişti.

02.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:19
Başkan Tugay sokak hayvanlarına mama dağıttı

Önemli çağrı: Sokaklara yemek artığı bırakmayalımVeteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe genelindeki beslenme odakları başta olmak üzere, can dostların yoğun olduğu onlarca noktaya su ve mama takviyeleri yapıldı. Çalışmalar düzenli olarak sürdürülürken, Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (Klivet) İzmir Şubesi'nin bağışladığı mamalar da geçtiğimiz gün ihtiyaç olan noktalara dağıtıldı.

"KARŞIYAKA'DA SIKINTI YOK"

Karşıyaka Belediye Meclisi'nin veteriner hekim üyeleri; Klivet İzmir Şube Başkanı Serdar Aktop ve Mehmet Gemici ile birlikte Osman Bey Parkı'ndaki mama dağıtım çalışmasına katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Ekiplerimiz düzenli olarak ihtiyaç olan noktaları tespit edip mama ve su takviyelerini yapıyor. Karşıyakamızda, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalması gibi bir sıkıntı hiç olmadı ve olmaması için gereken her şeyi yapıyoruz. Hayvanseverlerimizin, vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Ve lütfen kimse sokak hayvanlarının beslenmesi için yerlere gelişigüzel yemek artıkları bırakmasın. Salgınla mücadele sürecinde bu konu her zamankinden daha fazla önem taşıyor. İlçe genelinde 150'ye yakın beslenme odağımız var. Dileyen hayvanseverler bu noktalara kuru mama bırakabilir. Onun dışında sokaklara yemek artığı koymayalım. Çevre kirliliği oluşmaması, hem can dostlarımızın hem de bizlerin sağlığı için tehlike oluşmaması adına lütfen bu konuda hassasiyet gösterelim" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Karşıyaka, Güncel
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