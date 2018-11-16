Başkan Tuna'dan Gülnar'a Ziyaret

Toroslar
Belediye Başkanı ve MHP Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna
, seçim çalışmaları kapsamında Gülnar
ilçesini ziyaret etti.
İlçe girişinde çok sayıda vatandaş tarafından davul zurna eşliğinde karşılanan Başkan Tuna, Gülnar Öğretmenevi'nde sivil toplum kuruluş temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.
Burada bir konuşma yapan Tuna, 24 yıldır aktif siyasetin içerisinde olduğunu söyledi.
2004 yılında Toroslar Belediye Başkanı olduğunu hatırlatan Tuna, şöyle konuştu:
"O günden bu yana başkanlığımız devam etmektedir. 2014 yılında Mersin Büyükşehir Belediye başkanlığına 3 aday adayı başvurduk. Genel merkezimiz Burhanettin Kocamaz
'başkanımız' olacak dedi. Bizler de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızla 4.5 yıldır çalıştık. 2019 yılında yapılacak seçimlerde genel merkezimiz bizleri Ankara
'ya çağırdılar 'Toroslar Belediye Başkanlığını yürütürken Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olarak çalışmalarınıza başlayacaksın' dediler. Aşağı yukarı 44 gündür sahalardayız. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."
Tuna, Gülnar'a geçtiğimiz yıllarda ambulans, otobüs desteği verdiklerini anımsatarak, büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra daha çok hizmet edeceklerini sözlerine ekledi.
Tuna, ilçede bir takım ziyaret ve görüşmelerde bulunduktan sonra ayrıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi,Mersin,Toroslar,Gülnar