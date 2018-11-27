Başkan Tuna'dan Tekstil Firmalarına Ziyaret

Toroslar
Belediye Başkanı ve MHP Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna
, Mersin Serbest Bölge'de faaliyet gösteren tekstil firmalarını ziyaret etti.
Başkan Tuna, MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli
ve Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Gökhan Demir
ile birlikte tekstil firmalarını ziyaret edip, çalışanlarıyla bir araya geldi.
Yerel seçimler için destek isteyen Tuna, tekstil sektöründe çalışanların Türkiye
'de üreten kahramanlar olduklarının ve bu nedenle çok kutsal bir görevi yerine getirdikleri belirtti.
İstihdamı arttırıcı ve meslek edindirmeyle ilgili yaptıkları projeleri anlatan Tuna, hedeflerinin tüketen değil, üreten bir toplum oluşturmak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"O kadar disiplinli çalışıyorsunuz ve yaptığınız işe çok güzel adapte oluyorsunuz. O disiplindir işte burada başarıyı getiren ve iş adamlarımızı kalkındıran. Onlar kazanacak ki sizler de kazanın. Biz de hep söylemişizdir. Oluşturduğumuz yeşil alanlarımızı, hayata geçirdiğimiz tesislerimizi hep kendi imkanlarımızla üreterek, gerçekleştirdik. Üretimin getirdiği yerdir Toroslarımızda yaptığımız işler. Üretim olmadan bir toplum ilerleyemez. Üreteceğiz ki daha kalitelisini yapacağız ve refah seviyemizi yükselteceğiz. Onun için üreten elleri seviyoruz."
Firma sahipleri de Tuna'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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