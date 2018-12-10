Başkan Tuna, Kadın Çiftçilerle Buluştu

Toroslar
Belediye Başkanı ve MHP Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna
, Mut
ilçesi ziyareti dönüşünde çiftçilerle öğlen yemeği yedi.
Tuna, ilçe ziyareti dönüşünde yol güzergahındaki çiftçileri ziyaret etti. Karşılarında Tuna'yı gören kadın çiftçiler de şaşkınlıklarını ve memnuniyetlerini dile getirdi.
Tuna, çiftçilerle yaptığı konuşmada, çiftçileri her zaman desteklediklerini ve yeni projeleriyle yanlarında olmaya devam edeceklerini bildirdi.
Tüm çiftçilere doğal afetlerden uzak bir üretim sezonu dileyen Tuna, "Görev süremiz içerisindeki 15 yılda bölgemizin iklim şartlarına ve coğrafyasına uygun yetiştirilebilecek ürünlerle ilgili alternatif tarım arayışına girerek Mersinli
çiftçimize umut olduk. Bundan sonra da hedefimiz üreten, ürettiğinin karşılığını alan ve ekonomik anlamda rahatlamış bir Mersin oluşturmaktır. Bu hedef doğrultusunda üretici dostlarımızla birlikte hareket edeceğiz." diye konuştu.
MHP,Toroslar,Mersin
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:32