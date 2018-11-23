Başkan Tuna, Öğretmenleri Unutmadı

23 Kasım 2018 Cuma 13:27



23 Kasım 2018 Cuma 13:27

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kent merkezindeki okulları ziyaret etti.Mehmet Adnan Özçelik Anadolu, Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu, Çağdaşkent Anadolu ile Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu liselerine yaptığı ziyaretlerde okul müdürleri, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Tuna, günün anısına çiçek takdim ederek, tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Kendisinin de daha önce Isparta Endüstri Meslek Lisesi'nde teknik öğretmenlik yaptığını ve ilk göreve 24 Kasım 1982 tarihinde başladığını hatırlatan Tuna, eğitim ve öğretime büyük önem verdiklerini söyledi. Tuna, "24 Kasım 1982 tarihinde Isparta Endüstri Meslek Lisesi'nde teknik öğretmenliğe başladım ve iki yıl sonrasında da Meslek Yüksek Okulu'nda eğitmenlik yaptım. Görevi bırakarak, ticarete atıldım ve Mühendislik Fakültesini bitirdim.15 yıldır Toroslar Belediye Başkanlığı görevini yürütüyorum. 2004 yılında göreve geldiğimizde bir çalışma yol haritası çizdik. Toroslarımız sağlığın, eğitimin ve gençliğin merkezi olacak dedik. Bugün ise Allah'a şükürler olsun ki hayallerimiz gerçek oldu. Devletin bütün sağlık yatırımlarını arsa vermek üzere bölgemize getirdik. Tüm olumsuz işlerin eğitimle düzeleceği düşüncesiyle ilçemizdeki eğitim çıtasını yükseltmek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne 25 okul yeri verdik. Bu girişimimizle Toroslar, Mersin'in en fazla eğitim kurumuna sahip ve Türkiye'de en fazla okul yeri veren belediye konumundadır. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin daha sağlıklı, temiz ve hijyenik ortamlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla, okul müdürlerimiz ile hep istişare içerisinde olduk. Eğitim kurumlarına yaptığımız bakım ve destek çalışmalarının yanı sıra her eğitim öğretim yılı öncesinde 20 okulumuzun dış cephe boyamasını da yaparak, okul idarecilerimize kolaylıklar sağladık. Biz eğitim kurumlarımızdan hiçbir zaman elimizi çekmedik. Eğitim ve öğretime desteklerimiz, bundan sonra da artarak devam edecektir" dedi.Tuna ayrıca 40 yıl önce mezun olduğu Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de ziyaret etti. Okuldaki teknik atölyeleri ve sınıfları gezerek, okul idarecileri ve öğretmenlerden eğitim faaliyetleri ile ilgili bilgiler alan ve öğrencilerle sohbet eden Tuna, öğrencilik yıllarını ve anılarını tazeledi. Tuna, tüm öğrencilerden çok çalışmalarını ve hayallerinin peşinden gitmelerini de tavsiye etti. - MERSİN