Başkan Tuna Özhaseki'yi Makamında Ağırladı

Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna
'yı makamında ziyaret etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi ağırladı.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Tuna, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Ziyarette Özhaseki'ye, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han
Özcan'da eşlik etti. - ANKARA
Mustafa Tuna,Mehmet Özhaseki,Ankara
29 Kasım 2018 Perşembe 22:44