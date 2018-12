Başkan Tuna'ya 'Spora Katkı' Plaketi

07 Aralık 2018 Cuma 14:19



Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'ya, spora olan katıklarından dolayı Arnis Kali Escrima Federasyonu'ndan teşekkür plaketi verildi.Tuna, Yenişehir ilçesinde hizemete giren Türkiye Arnis Kali Escrima Federasyonu'nun açılışını gerçekleştirdi. Burada federasyonun Yönetim Kurulu Başkan Bilal Erbatan, yönetim kurulu üyeleri ve sporcular tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Tuna, federasyonun çalışma faaliyetleri hakkında bilgiler alırken, savunma sanatı sporunun inceliklerini de öğrendi."Destekleri hep bizimle"Açılışın ardından Türkiye Arnis Kali Escrima Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Erbatan, Başkan Tuna'ya spora ve sporcuya sunduğu desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. "Başkanımız her zaman bizim yanımızda" diyen Erbatan, "Bu fedakarlık ve duruşundan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de her zaman kendisinin yanındayız" dedi."Spora ve sporcuya sunduğumuz desteklerimiz devam edecektir"Arnis Kali Escrima Federasyonu'nun Mersin'de yapılanmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Tuna ise bu spora gönül veren tüm sporculara başarılar diledi. Kendisine takdim edilen plaketten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuna, "Her konuda olduğu gibi sporda da birlik ve beraberlik çok önemli. Bu birlikteliği gördükçe daha da mutlu oluyoruz" diye konuştu. "Hedefimiz, sporda, sanatta ve kültürde Mersinimizin ismini daha ileriye taşımaktır" diyen Tuna, "Göreve geldiğimiz günden bu yana spor alanında yaptığımız yatırımlar sonucunda ciddi başarılar elde ettik. 'Torosları, sporun merkezi yapacağız' demiştik. Şimdi sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolunun spor ile mümkün olacağı düşüncesiyle hareket ettik. Toroslarımız, tesisleşme anlamında da sadece Mersin'de değil, Çukurova bölgesinde de önde olan belediyelerden bir tanesi olma özelliğini taşımaktadır" ifadelerini kullandı.Tuna, spora ve sporcuya sundukları katkı ve desteklerin bundan sonrada artarak devam edeceğini vurguladı. - MERSİN