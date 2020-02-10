Başkan Tunç Soyer Ödemiş'te

Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Ödemiş Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Evde Çocuk Bakımı" kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere de sertifikalarını verecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 11 Şubat Salı günü Ödemiş'e konuk olacak. Başkan Soyer'in Ödemiş programı sertifika töreni ile başlayacak. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Ödemiş Belediyesi işbirliğiyle çalışan kadınların çocuk bakımına destek sağlanması ve kadınlara meslek kazandırılması amacıyla düzenlenen Evde Çocuk Bakımı Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifikalarını takdim edecek. Sertifika töreni, 14.00'da Ödemiş Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Başkan Soyer, daha sonra 14.30'da Belediye Nikah Sarayı ve Kongre Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelecek. Başkan Soyer, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile birlikte muhtarların talep ve önerilerini dinleyecek.