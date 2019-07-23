Haberler» Güncel» Haber

Başkan Tuncel'den 24 Temmuz Gazeteciler Günü Mesajı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 111. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

23.07.2019 16:13 Başkan Tuncel'den 24 Temmuz Gazeteciler Günü Mesajı
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 111. Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel mesajında, "Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan basın-yayın kuruluşları toplumun haber alma, bilinçlenme ve aydınlatılmasında büyük pay sahibidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 'Halkın müşterek sesi' olan basının baskılardan uzak, ifade özgürlüğü içerisinde hareket edebilmeleri; demokrasilerin gelişmişlik göstergesidir. Bu anlamda basının görevlerini özgürce yapması, çalışanlarının rahat ve güvenli ortama kavuşması oldukça önemlidir. Bu umut ve düşüncelerle; kamuoyunu doğru ve meslek etiğine uygun bilgilendiren, mesleklerini dürüst ve ilkeli olarak vefakarca yapan tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Söke, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Haberleri
16:18   Ilgın'da trafik kazası: 1 yaralı
16:17   GGC Başkanı İbrahim Ay'dan basın bayramı mesajı
16:17   Dışışleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
16:17   Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 47'ye çıktı
16:17   BAĞCILAR TEM OTOYOLU'NDAKİ ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ
16:16   Turgutlu Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerine hazırlanıyor
16:16   İNGİLİZ YARIŞ ATI ÇAĞRIBEY'İ ÇALIP KESENLER HER YERDE ARANIYOR-2