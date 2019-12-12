Başkan Turan, minik sporcuların isteğine kulak verdi

Fatih Belediyesi, amatör spor kulüplerine olan desteğini sürdürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Fatih'te faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine Fatih Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi tarafından malzeme dağıtımı yapıldı. Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Amatör Spor Kulüplerine malzeme dağıtım programına Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Fatih Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Gökhan Ceyhan, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve genç sporcular katıldı.

"GENÇLERİMİZİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN SPOR YAPMALARI KORUYACAK."

Programda sporcu gençlerin tezahüratlarıyla kürsüye gelen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, amatör kulüplerin önemine vurgu yaparak "Amatör spor kulüpleri, sağlıklı bir beyin ile vücuda sahip olmamızda ve doğru arkadaşlıklar kurmamıza olanak sağlayan hayatımızın en önemli yerlerinden biridir. Ben de göreve başladığım günden itibaren Fatih'te gençler için yapılabilecek en kıymetli işin spor faaliyetleri olduğu kanaatindeyim. Tabii ki aile, inançlarımız ve değerlerimiz önemli mefhumlardır ancak gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumamızı sağlayacak yegâne değer gençlerimizin spora yönlendirilmesidir. Ama spor sadece futboldan ibaret değildir. Fatihimizin geçmişte olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da Türkiye'ye çok önemli sporcular kazandıracağına inanıyorum." dedi.

Başkan Turan kürsüde konuşmasını tamamlamak üzereyken dinleyiciler arasından seslenen minik bir sporcunun spor sahası istemesini duyunca minik sporcuya mikrofon verilmesini istedi. Mikrofonu alan minik sporcunun talebini dinledikten sonra Başkan M. Ergün Turan, yapımı tamamlanmak üzere olan ve projeleri hazırlanan spor tesisleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca Başkan Turan, Namık Sevik Stadı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından işletilen bir saha olmasına rağmen spor sahasının yenilenerek genç sporculara da hizmet vereceği müjdesini minik sporculara verdi. Başkan Turan, ilçede yapılacak spor tesisleri için büyük destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve eski Bakan Osman Aşkın Bak'a da teşekkür etti.

Törende, 53 amatör spor kulübüne eşofman takımı, antrenman yeleği, futbol maç topu, basketbol topu, voleybol maç topu, izci forması, boks eldiveni ve engelli basketbol topu gibi binlerce malzeme dağıtıldı.

Törenin sonunda Fatih Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Gökhan Ceyhan, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'a teşekkür plaketi verirken, spor müsabakalarında dereceye giren minik sporculara da Başkan Turan tarafından plaket takdim edildi. Tören, Amatör Spor Kulüpleri'nin yöneticileriyle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.