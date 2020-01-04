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Başkan Turanlı: "9 Ayda 4 milyon 82 bin 263 lira borç ödedik"

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, şeffaf belediyecilik anlayışıyla 31 Mart itibariyle son 9 ayın bütçesini açıkladı.

04.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:33 Başkan Turanlı:
Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, şeffaf belediyecilik anlayışıyla 31 Mart itibariyle son 9 ayın bütçesini açıkladı.

Adıyaman Kahta ilçesinin Saadet Partisi Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Belediyeyi 31 Mart 2019 tarihinde 135 milyon 148 bin 911 lira borçla aldıklarını ve 9 ay içinde 4 milyon 82 bin 263 lira borç ödediklerini, hizmetin yanında borçları ödemeye devam ettiğini açıkladı.

2019 yılının değerlendirmesini yapan Başkan Turanlı, borçlu bir belediyeyi devralmasına rağmen halkın öncelikli isteklerini yerine getirmeye çalıştığını dile getirdi.

Başkan Turanlı, "31 Martta devir aldığımız bütçe emanetinden 2 milyon 638 bin 527 lira borç ödedik. Geçmiş dönemde alacaklı iş akdi feshedilen personel tazminatından 1 milyon 443 bin 736 lira ödedik. 9 Ayda toplam 4 milyon 82 bin 263 Lira borç ödedik. Hizmetlerimizde halkımıza verdiğimiz sözlerden asla mazeret üretmedik çünkü biz halkımıza çare var dedik.

Mali kriz nedeniyle hizmet veremeyen belediyeler parasızlıktan yakınırken, oluşturulan stratejik planla hem hizmet hem de borçları kapatmayı hedefledik. Görevi devraldığımızda mağdur edebiyatı yapmadık, dedikodu çıkarmadık. Hem çalıştık hem de borçlarımızı ödedik. Kalan borçlarımızı hizmetlerimizin yanında borçlarımızı da ödemeye devam edeceğiz" dedi.

Bu kapsamda 1 Nisan 2019 itibariyle 135 milyon 148 bin 911 lira borçla belediyeyi devraldıklarını dile getiren Turanlı, "Halkımızın bize yüklediği sorumlulukla sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda göreve gelir gelmez öncelikli olan işlerimize başlayıp, bunla beraber söz verdiğimiz projelerin bir kaçını tamamlamaya çalıştık. Görevi devraldığımızda 135 milyon 148 bin 911 lira borcumuz vardı. Her ne kadar belediyemiz borçlu olsa bile bu borç bizim halkımıza verdiğimiz sözlere engel olmayacaktır. Hem borçlarımızı ödeyeceğiz hem de söz verdiğimiz projelerimizi gerçekleştireceğiz. ALLAH (CC) Hizmet için çıktığımız bu yolda bizleri Halkımıza mahcup bırakmasın" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

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