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Başkan Turanlı Basın Bayramını kutladı

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

23.07.2019 17:38 Başkan Turanlı Basın Bayramını kutladı
Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Turanlı mesajında, 24 Temmuz'un Türkiye basını için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Basının, toplumun gören gözü ve işiten kulağı olduğunu söyleyen Başkan Turanlı, "Genelde ve yerelde yaşanan hadiseleri topluma yansıtan en önemli araçtır. Özellikle biz yerel yönetimler basına büyük önem veriyoruz. Bizi şehrimizdeki insanlarımıza anlatacak, yaptığımızı halka ulaştıracak yerel basındır. Sadece yapılan değil yapılmayanları da gündeme getirerek, bizlere yön göstermeleri de son derece önemlidir. Bu anlamda bilginin topluma ulaştırılmasında doğru, tarafsız ve ilkeli yayın anlayışı ile toplumsal değerlere, kişisel hak ve özgürlüklere saygı anlayışı çerçevesinde görevlerini yürüten değerli basın kuruluşlarımız ve basın çalışanlarımız her türlü övgü ve takdiri hak etmektedirler. Kahta için hayata geçirdiğimiz tüm proje ve faaliyetlerimizde bizlerle birlikte hareket eden basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçemizin hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır. Tüm gazete, radyo, internet gazetesi ve televizyon çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ediyor, vefat etmiş tüm gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

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