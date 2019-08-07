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Başkan Turanlı, çiftçilere destekleme ödemesi açıklaması

Adıyaman'ın Kahta ilçe Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, yağlı tohum, hububat ve pamuk için kalan destekleme ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

07.08.2019 09:46 Başkan Turanlı, çiftçilere destekleme ödemesi açıklaması
Adıyaman'ın Kahta ilçe Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, yağlı tohum, hububat ve pamuk için kalan destekleme ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Turanlı, yağlı tohum, hububat ve pamuk için geriye kalan yüzde 30'luk destekleme ödemelerinin bayramdan önce yapılmasından dolayı hem çiftçileri hem de piyasaları memnun ettiğini söyledi.

Başkan Turanlı, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile destekleme ödemesinin kalan 30'luk kısmına tekabül eden 1,2 milyar lira tutarındaki hububat, dane mısır ve yağlı tohum bitkileri (pamuk) fark desteklemeleri Kahta'daki bin 206 çiftçimizi kapsayan ve 3 milyon 115 bin 439 lira çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacaktır. Ödemeler TC kimlik numarasına göre değil hepsi birden aktarılacaktır. Ödemelerin Bayram öncesi yapılması biz çiftçileri ve piyasaları oldukça memnun etmiştir. Desteklemelerin çiftçimize ulaşmasında emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye ve tüm bakanlık yetkililerine çiftçilerimiz ardına çok teşekkür ediyoruz. Destekleme ödemelerinin çiftçilerimize hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Ekonomi

Kaynak: İHA

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