21.06.2019 11:07
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Başkan Turanlı'dan hubat hasadı çağrısı

Başkan Turanlı

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, imar alanı içerisinde bulunan arazilere ekilen hububat ile ilgili açıklamada bulundu.

Adıyaman 'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı , imar alanı içerisinde bulunan arazilere ekilen hububat ile ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Turanlı, imar alanı içerisinde bulunan arazilere ekilen hububatların hasat mevsiminde çevreye rahatsızlık verdiğini ve bu yönde ciddi şikayetler aldığını belirterek bu konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Turanlı, "Belediye sınırları içerisinde yer alan ve üzerine yapı inşa edilmesi için imara açılan bazı araziler, tarımsal amaçla kullanılmış olup, normal ekim zamanında buğday ve arpa gibi ürünlerin ekimi yapılmıştır. Göreve geldiğimiz Nisan ayından itibaren ekilen bu ürünler başak verdiği için, hem kamuyu hem de bu ürünleri eken vatandaşlarımızı maddi ve manevi yönden zarara uğramaması için herhangi bir müdahalede bulunmadık. Ama bu yıldan itibaren imara açılan arazilerde ekimin yapılmaması konusunda gerekli uyarılar ve ihtarların yapılması ilgili birimlerimizce görüşülüp karara bağlanmıştır. İlgili birimlerimiz her türlü tedbiri almış olup, ekim dönemlerinde gerekli denetimlerini yapacaklardır" dedi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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