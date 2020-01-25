Haberler » Güncel » Başkan Turanlı deprem sonrası belediye personelini göreve çağırdı - Haber

Başkan Turanlı deprem sonrası belediye personelini göreve çağırdı

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Merkez üssü Elazığ sivrice de meydana gelen ve Kahta'da hissedilen depremden dolayı Kahta Belediye Başkan Yardımcılarını ve bütün birim müdürlerini göreve çağırdı.

25.01.2020 09:38 | Son Güncelleme: 25.01.2020 09:43Başkan Turanlı deprem sonrası belediye personelini göreve çağırdı
'ın Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Merkez üssü sivrice de meydana gelen ve Kahta'da hissedilen depremden dolayı Kahta Belediye Başkan Yardımcılarını ve bütün birim müdürlerini göreve çağırdı.

Başkan Turanlı, deprem sonrası Kahta Devlet Hastanesine giderek depremde yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Turanlı, "Merkez üssü Elazığ"da meydana gelen, Kahta, çevre il, ilçe ve köylerde hissedilen deprem sonrası hafif yara alan yaralı kardeşlerimizi hastane de ziyaret edip, acil servis doktorlarımızdan bilgi aldık.

Belediyemizin tüm hizmet araç ve gereçlerinin hazır kıta vaziyette sabaha kadar nöbette olduğunu belirtmek isterim. Depremden etkilen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan Rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah (CC) her türlü afetlerden milletimizi ve memleketimizi esirgesin" diye konuştu - ADIYAMAN

Adıyaman, Deprem, Elazığ, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:27  Doğanyol ilçesindeki yıkılan evler (2)
11:21  Enkazdan 14 saatin ardından bir kadın daha sağ çıkarıldı
11:21  Malatya'da vatandaşlar deprem sonrası camilere sığındı
11:26  Vali Şentürk, küçük sanayi sitesi esnafıyla buluştu
11:25  ELAZIĞ'DA 6 KATLI 2 BLOKLU BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARI
25.1.2020 11:28:09