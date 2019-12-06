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Başkan Turanlı, engelli kardeşlerle bir araya geldi

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

06.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:50Başkan Turanlı, engelli kardeşlerle bir araya geldi
Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Her fırsatta yaşlı, hasta ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye özen gösterdiklerini ifade eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Yeni Mahallede yaşayan Arda Uğur ve Fatma Uğur kardeşleri evlerinde ziyaret etti. Uğur kardeşlerle bir araya gelen Başkan Turanlı, " Kahta Belediyesi olarak her zaman ve her türlü ihtiyaçlarında hem engelli kardeşlerimizin hem de ailelerinin yanındayız. Onları sembolik olarak bir gün değil her gün hatırlıyor ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Güncel

Kaynak: İHA

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