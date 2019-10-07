Haberler » Güncel » Haber

Başkan Turanlı ile Başkan Fırat, emekli öğretmeni evinde ziyaret etti

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmen Mehmet Sait Sivil'i Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ile birlikte evinde ziyaret etti.

07.10.2019 14:16Başkan Turanlı ile Başkan Fırat, emekli öğretmeni evinde ziyaret etti
Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmen Mehmet Sait Sivil'i Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ile birlikte evinde ziyaret etti.

Başkan Turanlı, Karşıyaka Mahallesi Atatürk Caddesinde ikamet eden 5 çocuk babası emekli öğretmen Mehmet Sait Sivil ile bir araya geldi.

Başkan Turanlı ve Başkan Fırat'a teşekkür eden emekli öğretmen Sivil, "46 yıllık eğitimci hayatımda çeşitli okullarda görev yaparak binlerce genç yetiştirdim. Vatanımıza ve milletimize hayırlı evlatların yetişmesi için çok çaba sarf ettim. Yetiştirdiğim öğrencilerimden Allah razı olsun. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'ya ve Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'a çok teşekkür ediyorum, çok mutlu oldum" dedi.

Başkan Turanlı ise konuşmasında, "Anne ve babamızın bizim üzerimizde ne kadar hakkı varsa öğretmenlerimizin de bizim üzerimizde o kadar hakkı var. Emekli olan Kahta ilçesinde 46 Yılını eğitime veren hocamızı ziyaret etmek istedik. Allah'a şükür şu an sağlığı yerinde. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü tekrardan kutluyor ve kendilerine sağlık mutluluk diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Mehmet Sait, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:31 Ordu 8 yaşındaki batuhan, kalp krizinden öldü
17:31 Gazi Üniversitesinde bina tartışması devam ediyor
17:30 Batan bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
17:30 Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi.
17:28 Kamu Denetçiliği Kurumuna 117 bin 575 başvuru
17:28 15 Temmuz'da müezzini darbeden sanıklara ceza
17:28 İzmir'de, kimyasal madde yangını korkuttu