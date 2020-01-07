Haberler » Güncel » Başkan Turanlı Kahta02 Spora üye oldu - Haber

Başkan Turanlı Kahta02 Spora üye oldu

Adıyaman'ın Kahta02 Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından başlatılan üyelik kampanyasına destek veren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, kulübe üye oldu.

07.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:58 Başkan Turanlı Kahta02 Spora üye oldu
'ın Kahta02 Kulübü Yönetim Kurulu tarafından başlatılan üyelik kampanyasına destek veren Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, kulübe üye oldu.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen üyelik toplantısına Kulüp Başkanı Musa Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Herkesin kulübe destek olması gerektiğini belirten Başkan Turanlı, "Takım olarak ilk yarıda çok iyi mücadele verdik. Şu anda puan sıralamamız gayet iyi durumda. Takımın şu anda kamp çalışmasını bitirmiş ve dönüş yolunda. İnşallah ikinci yarıda daha iyi mücadele vererek 3.lig yolunda arzu ettiğimiz sonucu elde ederiz. Bu kapsamda Kahta02 Sporun üyesi ve taraftarı olmaktan son derece memnunum" diye konuştu. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:20   8 kişi hayatını kaybetmişti: Böyle yakalandı - Haber
14:20   DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Haber
14:20   Doğu Anadolu donuyor - Haber
14:20   Turistler rüzgara karşı şemsiyelerini kalkan yaptı - Haber
14:19   Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
7.01.2020 14:22:02