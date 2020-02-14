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Başkan Turanlı, mağdur aileye yardım elini uzattı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde zor şartlarda yaşam mücadelesi veren bir ailenin yardım duyurusunu sosyal medyada gören Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, o aileye yardım elini uzattı.

14.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:32Başkan Turanlı, mağdur aileye yardım elini uzattı
'ın ilçesinde zor şartlarda yaşam mücadelesi veren bir ailenin yardım duyurusunu sosyal medyada gören Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, o aileye yardım elini uzattı.

Hastalığı nedeniyle Kahta Devlet Hastanesine yatırıldığı öğrenilen 6 çocuk babası Şevket Mengütemur'un eşinin günü birlik işlerde çalıştığı ancak kirayı bile ödeyemediği öğrenildi.

Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, belediye olarak sosyal hizmetlere büyük önem verdiklerini belirterek, tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara vakit kaybetmeden yardımda bulunduklarını ve onların sorunları ile yakından ilgilendiklerini söyledi. Aileye gıda ve kömür yardımında bulanan Belediye Başkanı Turanlı, "Ekip arkadaşlarımızla beraber sosyal hizmetlere büyük önem veriyoruz. Ailenin durumunu sosyal medyadan görünce vakit kaybetmeden aileye ziyaret ettik. Gıda, ordun ve kömür gibi gerekli acil ihtiyaçlarını temin ettik. Ayrıca evin arızalı su tesisatını onaracağız. Ailenin biriken su borcunu da karşılayacağız. Belediye olarak yoksul ve yardıma muhtaç ailelere yapılan yardımlarımız imkanlarımız el verdiği müddetçe devam edecek" diye konuştu.

Başkan Turanlı, belediyenin sosyal yardım kartı projesinin önümüzdeki ay, belediye meclisinden geçmesi halinde aileye yardım kartı verip aylık maaşa bağlanacağı sözünü de verdi. - ADIYAMAN

İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

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