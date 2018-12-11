Başkan Türel Adrasan'a İmar Planı Müjdesi Verdi

11 Aralık 2018 Salı 12:09



11 Aralık 2018 Salı 12:09

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Adrasan'la ilgili yeni imar planını onay için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderdiklerini belirterek, "Bakanlık planı onayladığı takdirde Adransan'ın imar planı sorununu 2019 yılı içinde çözeriz" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Meclis Toplantısı'na katıldı. Kumluca'nın kış aylarında Türkiye'nin sebze ve meyve deposu olduğunu belirten Türel, "Kumluca üretmezse bugün Türkiye'yi bırakın Avrupa bile aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir" dedi.Antalya'da turizmden sonra en önemli sektörün tarım olduğunu vurgulayan Türel, "Bu sebeple tarıma destek olmak, üreticinin yanında olmak, öncelik verdiğimiz bir husus. Belediye olarak sadece tarım sektörüne göreve geldiğimizden bu yana 250 milyon liraya yakın bir harcama yaptık. Göreve gelir gelmez, tarımsal sulama ve elektrik enerjisi gibi konulara öncelik verdik" diye konuştu."Karagöl'ün 100 yıllık su hasreti bitti"Bu dönem çözülemez denilen bir çok sorunu çözdüklerini ifade eden Türel, "2014'te seçimden önce Kumluca Karagöl'ün 100 yıllık su sorununu çözme sözü verdiğimizde birçok kişi inanmamıştı. Göreve gelir gelmez hemen kolları sıvadık. Aynı Akseki'nin 35 yıla dayanan bir su sorunu çözdüğümüz gibi Karagöl'ün su sorununu da bir yıl içinde çözüme kavuşturduk ve 100 yıllık su hasretine son verdik.""Söylediklerimizden fazlasını yaptık"Meselelere hep çözüm odaklı yaklaştıklarını ve hiç bahane üretmediklerini söyleyen Türel, "Yaptıklarımızla da hiç yetinmedik. Hep daha iyisini, daha güzelini yapma gayreti içerisinde olduk. Seçim kitapçığımı başucumdan hiç eksik etmedim. Hamdolsun söylediğimizden fazlasını yapmışız. 19 kavşak yapacağız demişiz 27 kavşağımız olmuş. Biz söz verdik mi Allah'ın izniyle yapma noktasında size karşı bir mahcubiyet duymadık, yapamayacağımız sözü de vermedik" ifadelerini kullandı."5 yılda 4 bin 500 kilometre içmesuyu hattı"5 yılda 4 bin 500 kilometre içme suyu hattı yaptıklarını anlatan Türel, bunun Antalya Londra arasından daha uzun bir mesafe olduğuna dikkat çekti. Kumluca'da 50 milyon lira yatırım bedelli Karaağaç İçme Suyu Projesi'nin bitmek üzere olduğunu belirten Türel, "Karaağaç kaynağından aldığımız suyu 112 bin 775 metre içme suyu hattı ile bütün bölgeye ulaştırıyoruz. İnşallah Çaltı, Karacaağaç, Güzören, İncircik, Erentepe, Belen ve Yazır'ın vanalarını Aralık sonuna kadar açmış oluruz. Ocak'ta da Adrasan Seylemit Mevkii, Yeşilköy, Karacaören, Yeni Kışla ve Çayiçi Mahallelerini. Böylelikle 12 mahallemizi Ocak sonuna kadar susuz köyümüz inşallah kalmıyor.1970'li yıllardan süre gelen bu sorunu çözmek bize nasip oldu. Yenicepınar içme ve sulama suyu projesiyle vatandaşımıza her iki ihtiyacını karşıladık. Bunları sizler sayesinde gerçekleştiriyoruz. Destekleriniz olmasaydı bu projeler daha bekliyor olurdu.""Milletin sesine kulak veriyoruz"Sulama tesisi projeleriyle tarıma önemli destek olduklarını kaydeden Başkan Türel, Büyükalan sulama tesisi projesiyle Kumluca'da bin 410 dekarlık alanın sulanmasına imkan sağladıklarını dile getirdi. Halkın taleplerinin yol haritalarına ışık tuttuğunu belirten Türel, "Doğru hizmet milletin sesine kulak vermekle oluyor. Katılımcı belediyecilik dediğimiz olay tamda budur. Muhtarlarımızdan tutun sivil toplum örgütlerine yolda bizi çeviren teyzelere amcalara kadar herkesin talebini tek tek bizzat takip ederim" diye konuştu."Hedef 24 hali 11'e düşürmek"Türkiye'nin sebze ve meyve üssü konumunda olan Antalya'ya çağdaş ve modern haller kazandırdıklarını söyleyen Türel, "Kumluca'da Mavikent ve Beykonak hallerini Beykent adı altında birleştirdik. Hedefimiz Antalya'daki 24 hali, 11'e düşürmek. Böylelikle komisyoncunun da bu noktada kazancı artmış olacak. Tüccarımızın gücü artacak" dedi."Merkezde ne varsa ilçelerde de o oluyor"Beykonak sahil projesi ile Kumluca'nın sosyal yaşama önemli katkılar sunduklarını dile getiren Başkan Türel, "Antalya'nın merkezinde ne varsa ilçelerde de olacak mantığıyla çalışıyoruz. Antalya'da Konyaaltı Sahili varsa Kumluca'da da Beykonak sahili beraberinde oluyor" şeklinde konuştu.Tekirova-Kumluca duble yolunu da en kısa zamanda bitireceklerini anlatan Başkan Türel, Adrasan Liman Projesi'nin de hazır olduğunu ihalesini yapacaklarını belirterek, "Adrasan'ın iskele meselesini çözmüş olacağız" dedi."Adrasan'a imar planı sözü"Başkan Türel, Adrasan'a imar planı müjdesi de verdi. Türel, şunları söyledi: "Aslında biz Adrasan imar planını tamamlamıştık. Planı tamamladıktan sonra mahkemeye gidenler oldu. 18 uygulamasında mahkemenin iptal kararı karşısında sıkıntıya düştük. O iptal kararındaki gerekçelerle yeni plan hazırladık ve bakanlığa gönderdik. Adrasan kültür ve turizm gelişme alanı olduğu için plan onay yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda. Bakanlık planı onayladığında 18 uygulamasına yeniden başlayacağız. Bu sorunu bizim dışımızda kimse çözemez. İnşallah planı onaylatırsak, ben kolay kolay söz vermem, Adrasan'ın imar sorununu 2019 içerisinde çözeriz.""Teknelere plaka"Başkan Türel, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı. Adrasan'da tekne bağlama konusunda sıkıntı yaşadıklarını ve plaka sistemine geçilmesi talebinde bulunan üyelere yanıt verdi. Kaleiçi Yat Limanı'ndaki teknelerde ilk plaka uygulamasına geçmek üzere Cumartesi günü tören düzenleyeceklerini belirten Türel, "Çok uzatmadan en geç bir ay içerisinde hazırlıklarımızı tamamlayalım. Bir ay sonra da gelip Adrasan'da plaka törenimizi yapalım" dedi. - ANTALYA