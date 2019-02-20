Başkan Türel, Canlı Yayın Konuğu Oldu

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, konuk olduğu televizyon programında projelerini anlattı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Kaleiçi'nde canlı yayın yapan bir televizyon programına konuk olan Türel, soruları yanıtladı.
Türel, şu ana kadar yaptığı ve yapacağı projeleri anlattı. Başkan Türel, programın yayınlandığı sabah saatlerinde de Türkiye
'de Google
Trends'te en çok aranan kelimeler listesinde ilk sırada yer aldı.
Menderes Türel'in, 2019 projeleri de yine program sırasında Google Trends en çok arananlar listesinde zirvede yer aldı.
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Kaynak: AA