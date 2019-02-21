Başkan Türel'den Öğrencilere Çamaşırhane

Antalya
Büyükşehir Belediyesinin Akdeniz Üniversitesi
öğrencileri için ücretsiz çamaşırhane kurduğu bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite kampüsünde kurulan ve öğrencilerin çamaşırlarını ücretsiz yıkayabileceği çamaşırhane yakın zamanda hizmete açılacak.
Açıklamada, Akdeniz Üniversitesi kampüs yerleşkesindeki Olbia Çarşısında ve YakutÇarşısı karşısında iki çamaşırhane kurulduğunu bildirdi.
Çamaşırhaneler, belediyenin temin ettiği 18 tam kurutmalı çamaşır makinesiyle, öğrencilere ücretsiz olarak hizmet verecek.
Antalya, Akdeniz Üniversitesi, Güncel
Kaynak: AA