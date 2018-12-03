Başkan Türel'e "Mola Evi" Teşekkürü

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, 3 ilçede hayata geçirdikleri engelli mola evlerini 19 ilçeye yaygınlaştırmayı planladıklarını bildirdi. Akdeniz
Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Türkiye
Otizm Meclisi üyesi Demet Çileli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Engelli Mola Evleri Projesini hayata geçiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür plaketi verdi. Muratpaşa
ilçesindeki Falez Mola Evi'nde gerçekleşen törene eşi Ebru Türel ile birlikte gelen Başkan Türel, önce eşiyle birlikte mola evinin konuklarıyla ilgilendi, engelli çocukların aileleriyle sohbet etti.
Türel, gazetecilere yaptığı açıklamada, engellileri sadece Engeliler Günü'nde hatırlamadıklarını, onlarla yaşamlarının her bölümünde fırsat buldukça bir araya geldiklerini söyledi.
Bu yıl hayata geçirdikleri Engelli Mola Evi uygulamasının, Türkiye'de ilk olduğuna dikkati çeken Türel, şöyle konuştu:
"Gerçekten engelli çocukları bulunan, evinde engelli birey bulunan anneler, babalar, hayata katılım noktasında, sosyal hayata katılım ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında çok ciddi sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Çünkü aile engelli yakınını yalnız bırakamıyor. Böyle olunca eve mahkum oluyor. Biz de onlara bir mola aldırıp, günlük ihtiyaçlarını karşılayacak, sosyal yaşama da katılmalarını sağlayacak bu projeyi geliştirdik. Değerli eşim Ebru hanımın da bu konuda büyük emekleri oldu. Birkaç aydır bu engelli mola evlerimizle zihinsel engelli, bedensel engelli, otizmli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bir keresinde engelsiz plajımızda gezerken bir engelli annesi 'Başkanım sayenizde ilk defa denize girebildim, evladımı engelli mola evine gözüm arkada kalmadan bıraktım. Ben de senelerdir Antalya'da yaşayan birisi olarak denizin nimetlerinden faydalanabiliyorum." dedi.
Türel, Muratpaşa, Kepez
ve Konyaaltı
ilçelerinde birer engelli mola evi bulunduğunu, Gazipaşa
ve Manavgat
'ta yapımının devam ettiğini belirterek, "Engelli mola evi projesini 19 ilçemize yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.
Türkiye,Menderes Türel,Antalya
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:11