Başkan Türel'e Ziyaretler

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:34



01 Aralık 2018 Cumartesi 16:34

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü üyelerini makamında kabul etti.Türel, ziyarette yaptığı konuşmada, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.Görme engellilerin nasıl atletizm, futbol, yapacağını gösteriyor olmalarının önemli olduğunu aktaran Türel, sporcuların çalışmalarını destekleyeceklerini de sözlerine ekledi.