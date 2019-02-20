Başkan Türel Google Trends Uygulamasında İlk Sırada

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in konuk olduğu İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı Google da en çok arananlar listesinde zirveye oturdu.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat Programı'nın konuğu oldu. Antalya Kaleiçi'nde canlı yayın yapan Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Türel, yaptığı ve yapacağı projelerini anlattı. Büyük ilgi gören program Türkiye çapında büyük ilgi gördü. Menderes Türel, programın yayınlandığı sabah saatlerinde de Türkiye'de Google Trends en çok aranan kelimeler listesinde ilk sırada yer aldı. Menderes Türel 2019 projeleri de yine program sırasında Google Trends en çok arananlar listesinde zirve yaptı.Google Trends uygulaması dünyanın en popüler arama motoru Google'da hangi kelimelerinin ne sıklıkla aratıldığıyla ilgili kullanıcılarına istatistiksel veriler sunuyor. - ANTALYA