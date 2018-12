Başkan Türel Hal Yasası Kimseyi Mağdur Etmiyor.

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:30



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, çıkarılması gündemde olan Hal Yasası ile ilgili Ankara'da gerekli girişimlerde bulunulduğunu belirtti. Komisyonculuğun kaldırılmasının ciddi sorunlar doğuracağı yönündeki endişelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiğini belirten Başkan Türel, "Komisyonculuk kalacak" dedi.Kumluca'da Yaş Sebze Meyve İşçileri Derneği'nin açılışına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, hazırlık aşamasındaki Hal Yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Komisyonculuğun üreticiler için vazgeçilmez olduğunun altını çizen Başkan Türel, "Bu yasa çalışması komisyoncu ve tüccarlarımızda önemli bir rahatsızlığa neden oldu. Antalya Hali bir tüketici hali değil, bir üretici hali. Bu Antalya için söz konusu değil ama bütün haller tüketici hali gibi düşünülmüş. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını defalarca dile getirdik. Bizim komisyoncumuz üreticinin kasasıdır. Üreticilerimiz kötü gününde de iyi gününde de komisyoncularımızın desteğiyle hem sorunları çözer hem de ona göre üretimi artıracak adımları atar" diye konuştu."Cumhurbaşkanı yeni çalışma için talimat verdi"Yasada gerekli düzeltmelerin yapılması noktasında girişimlerde bulunulduğunun altını çizen Başkan Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri ile MKYK üyesi Mustafa Köse ve batı ilçelerinden sorumlu milletvekili Atay Uslu'nun da teknik bilgileri arz etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüğünü anlattı. Başkan Türel, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş ile de gereken temaslarda bulunulduğunu ifade ederek bu temasların ardından Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Ticaret Bakanı ve ilgili bürokratların dahil olduğu 7 saatlik bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Türel, "Netice olarak hal yasasında bazı konuların aceleye geldiği konusunda genel bir mutabakat değerli büyüklerimizin nezdinde oluştu. Komisyonculuğun kaldırılması hususunun çok ciddi sorunlar doğuracağını belirttik. Bu konuda da genel kabul gören itirazlarımız neticesinde bu yasa çalışmasının yeniden gözden geçirilmesi hususunda bir kararı Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat bu konu ile ilgili bizlerin de kanaatini almak kaydıyla gereken çalışmaların yapılması hususunu ve sonrasında da hal yasasını komisyoncunun huzursuzluğunu ortadan kaldıracak yeni bir çalışmanın, komisyonculuğun da korunarak başlatılması hususunu arkadaşlarımızla paylaştı" ifadelerini kullandı."Yanlış hesap Bağdat'tan döner"İlk günden beri "Rahat olun biz varız. Yanlış hesap varsa o da Bağdat'tan döner" dediğini hatırlatan Menderes Türel, "Biz var oldukça sizlerin dertlerine tercüman olacağımız imkanlar her zaman mevcuttur. Biz sizleri tabiri caizse yolda komayız. İnşallah bu süreçte yasanın ortaya çıkarmış olduğu huzursuzluklar ortadan kalkar. ve şu an itibariyle çok net söylüyorum gelecekte de bir sıkıntı olmayacaktır. Üretici birlikleri kurulmak gerekliyse komisyonculuk kalmak kaydıyla üretici birliği de kurulacaksa kurulsun. Buna itirazımı yok. Ama komisyonculuk kalacak. Komisyoncu kardeşlerimiz merak etmesinler duyanlar duymayanlara da iletsin" şeklinde konuştu.Dernek başkanı Korkut'a başarılar dilediBaşkan Türel'in konuşmasının ardından Yaş Sebze Meyve İşçileri Derneği'nin açılışı gerçekleştirildi. Türel, "Örgütlü topluluklar her zaman netice alma konusunda kolaylıklara sahip oluyorlar" diyerek derneğin işçilerin sorunlarının çözümü noktasında çok önemli rol oynayacağını ifade ederek Dernek Başkanı İbrahim Korkut'a başarılar diledi. Başkan Türel daha sonra Kumluca Hal esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler diledi. - ANTALYA