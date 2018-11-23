Başkan Türel, Korkutelili Gencin İsteğini Yerine Getirdi

23 Kasım 2018 Cuma 15:36



23 Kasım 2018 Cuma 15:36

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Korkuteli'nde yaşayan Ramazan Öter'in durak isteğini yerine getirdi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türel, katıldığı bir televizyon programında izleyicilerden gelen talep ve istekleri yanıtladı.Program sırasında Ramazan Öter isimli bir öğrenci, sosyal medyadan Türel'den kapalı otobüs durağı istedi.Türel, programın reklam arasında 16 yaşındaki Ramazan'ı arayıptalebini öğrendi. Öter, Yelten Mahallesi Atatürk Caddesi'nde otobüs beklerken üşüdüğünü, bunun için durak istediğini Türel'e iletti.Türel, yetkili kişilerle temasa geçerek talebinin karşılanacağını söyledi.Bunun ardından belediye ekiplerince Korkuteli Yelten Mahallesi Atatürk Caddesi'ne durak yerleştirdi.Öter, durak talebinin karşılanmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.