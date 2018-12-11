Başkan Türel, Öğrencilerle Buluştu

11 Aralık 2018 Salı 13:59



11 Aralık 2018 Salı 13:59

Antalya Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri tiyatroyla buluşturdu.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencileri, başarıya teşvik etmek amacıyla sosyalve kültürel etkinliklerle buluşturan belediye, Antalya Şehir Tiyatrolarının (AŞT) sevilen oyunu "Oyun Oyun İçinde"yi Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde sahneledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AŞT Genel SanatYönetmeni Mehmet Özgür, oyun sonrası öğrencilerle sohbet etti.Tiyatro gösterisini çok sayıda öğrenci izledi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Türel, gençlerin başarısının ülkenin başarısı olduğunu vurguladı. Gençlerin ancak doğru planlamayla başarıyı yakalayabileceğini belirten Türel, bu etkinlikleri öğrencilerin başarılarını arttırmak için yaptıklarını ifade etti.