Başkan Türel Serik'te Muhtarlarla Buluştu

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:15



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:15

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Serik muhtarları ile bir araya geldi. Serik'te yapılan çalışmaları anlatan Başkan Türel, "Biz bu hizmetleri yapabiliyorsak muhtarlarımızın çizdiği yol haritası sayesindedir" dedi."Mesai arkadaşlarım" dedi muhtarlar ile sık sık bir araya gelen ve onları dinleyen Başkan Menderes Türel, Serik Muhtarları ile buluştu. Muhtarların talep ve beklentilerini gece gündüz çalışarak yerine getirdiklerini belirten Başkan Türel, bu hizmetlerin gerçekleşmesinde muhtarların önemli katkıları olduğunu söyledi."Biz olmayı başardık"Serik'te neler olup bittiğini muhtarların ağzından dinlemek istediğini söyleyen Başkan Türel, yıllarca çözülemeyen sorunları çözme noktasında önemli gayretler ortaya koyduklarını belirterek, "Kız deresi yolu senelerdir bekletilen yapılmayan bir durumdaydı. Sizlerin ortaya koyduğu dirayetle bu durumu biz çözdük. Hangi mahallede hangi köyde bir hizmet yapılıyorsa bunun kaynağı muhtarlarımızın bizim yol haritamızı çizmesi sayesindedir. Sizler bizim mesai arkadaşlarımızsınız. Kız deresi yolunda DSİ ile bürokratik sorunlar ortaya çıktı. Ortalama bir yazı ile gerekirse riski idari kısmını biz üstlenerek çözebileceğimiz bir iradeyi ortaya koyduk. Böylelikle Serik'e çok güzel bir cadde kazandırdık. Biz olmayı başaramasaydık el ele vermeseydik Serik bu hizmetleri hala bekliyor olacaktı" dedi.Arıtma tesisi ihalesi bu ay yapılacakGöreve geldiğinde arıtma tesisinin elektrik parası ödememek için çalıştırılmadığını hatırlatan Başkan Türel, "Böyle bir durumda aldığımız arıtmaları çalıştırıp rehabilite edip üzerine yenilerini ekledik. Turizm bakanımızın destekleriyle Serik'in 30-40 senelik arıtma problemini çözecek tesisi bu ay içinde ihale edeceğiz. 2020 yılına kadar Serik'in arıtma sorununu çözmeyi planlıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Dış işleri Bakanımız, sizlerin gayretleri ve bizim çalışmalarımızla bütün bunları biz bir bütün olarak Serik'e kazandırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın göreve yeniden geldiğim dönemde gecenin bir buçuğunda beni arayıp "Serik'in arıtması ne oluyor Menderes" dediğini daha dün gibi hatırlıyorum. İşte tüm bunlar bir ve bütün olmanın sayesinde oluyor. Biz olmayı başarmak çok önemli" diye konuştuSerik Kültür Merkezi ihalesi 18 Aralık'ta"Bir projenin hazırlanması hayata geçirilmesi epey zaman alır" diyen Başkan Türel, Serik Kültür Merkezi örneğini vererek şunları söyledi; "Ben geldim talep edildi. Hemen kolları sıvadık. Projelerini yaptık. Küçükte bir değişiklik yaptık daha iyisi olsun diye. İnşallah 18 Aralıkta Serik kültür merkezinin ihalesini yapacağız. Birkaç ay içinde sözleşme ile beraber temelini de atmayı planlıyoruz. Biz memleketimiz hemşerilerimiz kazansın diye her daim çalışmaya devam edeceğiz."Dernek Başkanı Balcı'dan teşekkürAynı zamanda Serik Aşağıçatma Mahalle Muhtarı olan Serik Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Balcı, "Bizleri dinleyen ve bizlerin önerilerine kulak veren böyle bir belediye başkanımız olduğu için çok şanslıyız" dedi. - ANTALYA