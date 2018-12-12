Başkan Türel, Sobacılar Çarşısı Esnafının Yüzünü Güldürdü

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait mekanlarda kira bedelinin yüksekliğinden yakınan esnafla buluşarak, mekanların belediyeye geçtiğini ve kiralarda da indirim yapılacağını bildirdi.
Türel, Sobacılar Çarşısı'nda esnaf ile kahvaltıda bir araya geldi. Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait mekanlardaki kira bedellerinin yüksek olmasından yakınan esnafın yaşadığı sıkıntıları yakından takip ettiğini ifade eden Türel, esnafın sorunlarını gidermek için uzun süredir bir çalışma yürüttüklerini aktardı.
Vakıflar Bölge Müdürlüğünün kendi prosedürü gereği kiralarda herhangi bir indirim yapamadığını ifade eden Türel, "Görüşmeler neticesinde bir mülkiyet takası yapma kararı aldı. Sizin bulunduğunuz mekanları belediye olarak Vakıflardan alacağız, karşılığında farklı bir binayı onlara vereceğiz. Biz de aldığımız mekanları, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kiralayacağız ve makul düzeyde de size kiralanacak. Bu şekilde kiralarınızda bir indirim yapılmış olacak." dedi.
Daima esnafı destekleyen adımlar attıklarını vurgulayan Türel, bu adımın da Sobacılar Çarşısı'ndaki esnafı rahatlatacağını bildirdi. Çarşı esnafının yıllardır el sanatlarını icra ettiğini ve bundan sonra da aynı işi yapacaklarını belirten Türel, el sanatını çocuklarına ve torunlarına öğretmelerini istedi. Zanaatkarlığın ne derece önemli olduğunu bildiklerini ifade eden Türel, esnafların el sanatlarını sürdürmesini istedi.
Ayrıca Türel, antikacılar, sahaflar ve ayakkabıcı esnafını da Sobacılar Çarşısı'na taşıyarak çarşıyı canlandırmaya çalıştıklarını bildirdi.
Türel'in bu sözleri çarşı esnafı tarafından da sevinçle karşılandı. Yüksek bedelle kira ödediklerini ve borçlandıklarını anlatan esnaf, kira bedelleri üzerinde yapılacak düzenlemenin kendilerini rahatlatacağını kaydetti.
Sobacılar Çarşısı'nda Menderes Türel'i gören 70 yaşındaki Hüseyin Taş da evinin yıkıldığını, günlük kazanıp, günlük ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. Ekonomik sıkıntı nedeniyle bir işyerinin deposunda kaldığını anlatan Taş, sıcak bir yuva istediğini bildirdi.
Taş ile ilgilenen Türel, Taş'ın beş yıldızlı bir otel niteliğinde hizmet veren belediyenin huzurevine yerleştirilmesi için talimat verdi.
Antalya,Menderes Türel
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:55