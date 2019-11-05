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Başkan Türkyılmaz'dan Büyükşehir'e "ilaçlama" çağrısı

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, artan karasinek popülasyonuyla ilgili Mudanyalılardan gelen şikayetler üzerine Büyükşehir Belediyesi'ni göreve çağırdı.

05.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:03Başkan Türkyılmaz'dan Büyükşehir'e
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, artan karasinek popülasyonuyla ilgili Mudanyalılardan gelen şikayetler üzerine Büyükşehir Belediyesi'ni göreve çağırdı.

İl genelinde artan karasinek popülasyonu Bursa'nın kabusu olurken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gelen şikayetler üzerine Büyükşehir Belediyesi'ni göreve çağırdı. Evlerden işyerlerine pek çok alanda karasinek artışı konusunda Mudanyalıların şikayetlerinin arttığını belirten Başkan Türkyılmaz, sinekle mücadele çalışmalarında yetkinin Büyükşehir Belediyesi'ne geçmesi sebebiyle sıkıntılar yaşadıklarını belirtti. Sık sık ilaçlamayla ilgili şikayet telefonları aldıklarını belirten Başkan Türkyılmaz, ilaçlama hizmetinin, Büyükşehir Belediyesi tarafından tek elden yürütüldüğünü hatırlatarak, vatandaşların ilaçlamayla ilgili talep ve şikayetlerini 716 11 66 numaralı telefona iletebileceğini belirtti. Büyükşehir'in ilaçlama konusunda mevsiminde tedbir alması gerektiğini hatırlatan Başkan Türkyılmaz, "Büyükşehir çalışmıyor, hesabını vatandaş ödüyor. Büyükşehir'in yaşadığı ekonomik krizin faturası da yine vatandaşa çıkıyor. Şikayetlerin muhatabı ilçe belediyeleri olmadığı halde şikayetlerle karşılaşıyoruz. Büyükşehir görevini yapsın" dedi. - BURSA

Hayri Türkyılmaz, Mudanya, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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